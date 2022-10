¿No le gustó? Yina Calderón contó por qué no ha mostrado los resultados de su cirugía de glúteos

La empresaria de fajas, Yina Calderón, es una de las creadoras de contenido más comentadas y polémicas en redes sociales. La joven suele compartir con sus seguidores cada decisión y momento relevante de su vida, razón por la cual ha generado curiosidad que hasta el momento no haya mostrado el resultado de su más reciente cirugía.

Durante la última semana de septiembre, la también DJ de guaracha dio a conocer que se sometería a un nuevo procedimiento quirúrgico para el agrandamiento de sus glúteos y corregir el daño causado por los biopolímeros en su cuerpo.

Sin embargo, desde entonces la joven ha optado por mantener el resultado en secreto, aunque sí ha contado la recuperación que atraviesa, con los cuidados médicos y las dietas recomendadas para ayudar al proceso.

Por esta razón Yina Calderón no ha mostrado su cola

A través de historias subidas a su cuenta de Instagram, la influencer quiso explicarle a su público las razones de su distanciamiento.

“Yo sigo en reposo, nenés, créanme que, de todas las cirugías plásticas que he tenido, siento que la ‘gluteoplastia’ es la más compleja. Sigo en recuperación, por eso no les he mostrado el resultado, que en verdad, me tiene muy contenta”, comenzó diciendo.

Asimismo, dijo que es una recuperación que requiere de muchos cuidados y “de no estar bailando, ni esforzarse, ni estar bajando escaleras”, o de lo contrario podría presentarse algún tipo de complicación.

“Puede pasar cualquier cosa, no quiero ser acelerada en mostrarles un resultado, cuando puedo estar inflamada. Cuando mi cola ya esté perfecta les voy a mostrar y les voy a subir un video en un hijue... hilo y les voy a decir: ‘Bebés, este fue el resultado. Me encantó, ¿ustedes qué piensan?’”, agregó.