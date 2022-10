Yina Calderón dice que ‘Epa Colombia’ está enamorada de ella

Los ánimos siguen caldeados entre Yina Calderón y ‘Epa Colombia’, pero mucho más desde que la empresaria salió a defender a La Jesuu luego que Yina y su madre Merly Ome se burlaran de ella en un polémico video.

Puede leer: “Te vuelves a meter con La Jesuu y te escupo veneno”: La advertencia de ‘Epa Colombia’ a Yina Calderón

Ahora la DJ ha salido a contar a través de sus historias de la red social Instagram, que fueron recopiladas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, que a su juicio ‘Epa Colombia’ está enamorada de ella.

“Me atacó hace como dos semanas, defendió a La Jesuu metiéndose en lo que no le importa, porque eso no es tema de ella y hoy volvió a hacerlo, entonces sigue metiéndose conmigo, no sé qué pasa, yo siempre he dicho que ella está enamorada, pero como ella sabe que a mí no me gustan las niñas pues ella me ataca, porque sabe que conmigo no tiene chance”.

— Yina Calderón