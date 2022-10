¿Ganas de generar polémica? ‘La Liendra’ dice que la intimidad con Dani Duke le está haciendo daño

Tal parece que ‘La Liendra’ no puede seguirle “el trote” a su novia Dani Duke, pues tal como lo mostró el creador de contendido en las historias de su red social Instagram estuvo a punto de “darle una pálida” en su más reciente encuentro íntimo.

‘La Liendra’ decidió grabarse luego de la actividad para asegurar que tras esto quedó más que pálido, con los labios morados y hasta las uñas. Lo que según él le generó más que preocupación al momento, pues cree que Dani Duke “le está robando la energía”.

“Creo que debo dejar de tener intimidad con mi novia, hace nada acabo de tener intimidad con mi novia y miren como me dejó ¡Pálido! Novia, me está chupando la poca energía que me queda ¿O qué? Mire como estoy de pálido, tengo hasta los labios morados”.

Ante esto se auto sugirió hacer uso de un régimen alimenticio para no quedar tan descompensado luego de las relaciones íntimas, pues tal fue la gravedad del caso que Dani Duke le tuvo que levantar las piernas “para que le bajara la sangra a la cabeza”.

“Novia creo que antes de tener relaciones voy a tener que alimentarme, o comprarme una proteína o darme avena, porque luego me va a dar algo ahí en la mitad del proceso. Imagínate yo contigo ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y luego me dé la pálida. Obviamente lo disfruto, pero me está haciendo daño”.

Pese a que el sexo es una experiencia placentera, no siempre lo es para todas las personas ya que hay ocasiones en las que después de hacer el amor se nota un cierto malestar general, que es un tanto incómodo. Incluso puede llegar a inquietar en función de la intensidad con la que se manifiesten esos síntomas. Dentro de ellos, el más común es el mareo.