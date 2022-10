‘A rey muerto rey puesto’ Mari Manotas compartió fotos con su nuevo amor

Maria Manotas Ex de Alejandro Riaño

María Alejandra Manotas, mejor conocida como ‘Mari’ Manotas en sus redes sociales, mantuvo una relación bastante estable con el comediante Alejandro Riaño, con quien tienen tres hijos. Aunque todo parecía que marchaba muy bien la reconocida pareja informó que su relación no iba más, aunque no dijeron cual había sido el motivo de la ruptura, al parecer terminaron en buenos términos y a diferencia de otras relaciones no hubo un escándalo de por medio.

Tanto así que pasados cerca de 7 meses los dos protagonistas de esta historia ya parecen tener nuevas relaciones, a Alejandro se le ha visto caminar tomado de la mano de una mujer que aún no ha presentado formalmente como su pareja, pero de quien sí ha subido fotos a sus redes sociales. Por el lado de Mari se había rumoreado que estaba con otra persona, pero no había información confirmada, hasta que ella misma la compartió.

Manotas compartió recientemente en sus historias de Instagram algunas fotos en las que se le ve muy enamorada, en la primera foto se ve una foto de ella con el texto “Lo que él ve”, en la siguiente la foto se invierte y es el hombre en cuestión junto al texto “Lo que yo veo Ojitos” y el emoji enamorado. Pero si había alguna duda de quien es el hombre al que se refiere Mari y de la relación que tienen en la siguiente imagen se les puede ver ‘arrunchados’ uno al lado del otro.

Hasta el momento no se sabe la identidad del nuevo amor de Manotas, pero viendo las imágenes compartidas por ella podemos decir que no es un personaje del espectáculo o farandula colombiana. Lo que si podemos decir es que se ve muy enamorada y lo suyo con Alejandro Riaño definitivamente ya quedó en la historia.