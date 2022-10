¿Empezaron las peleas? Mateo Carvajal llama “mocoso” a ‘La Liendra’ y lo reta

Desde hace unos días atrás se está rumorando que ‘La Liendra’, ‘La Jesuu’ y hasta ‘Epa Colombia’ estarán en lo que es la nueva producción de RCN, y ahora el exparticipante del ‘Desafío’ Mateo Carvajal, también estará.

Y es que a través de sus historias en la red social Instagram el creador de contenido ‘La Liendra’ no solo ha confirmado la participación de Mateo Carvajal, sino que le dejó una advertencia más que clara.

En el video que fue recopilado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano se ve y escucha a ‘La Liendra’ contar los motivos de su duro entrenamiento, que empezó semanas atrás, y los motivos por lo que él considera que le ganaría al deportista.

“¡Que hay liendritas! Otro día cumpliendo con el gimnasio, como ustedes saben me tuve que poner en forma, porque en 15 días me voy al reality que les dije que me iba a ir. No gana el más musculoso, no gana el más grande, creo que gana el que tenga mejor mentalidad y el que sea más resistente, así que por eso me estoy preparando. Y una cosa le voy a decir a Mateo Carvajal no se confié perro, que si nos llega a tocar juntos… ¡Te saco!”, exclamó ‘La Liendra’ mientras dejaba ver sus avances con el entrenamiento.

Sin embargo, la advertencia a Mateo Carvajal lo único que hizo fue darle risa, por lo que respondió a la advertencia del creador de contenido con una amenaza mucho más fuerte y que desde ya ofrece un adelanto de lo que muy posiblemente se vea en la pantalla.

“‘La Liendra’ dice que se está poniendo en forma… pero ¿En forma de qué hijo de pu.. que no entiendo? ¡Vea niño! Para donde vamos, eso allá no es Twitch, allá si lo pongo a respetar de verdad ¡Mocoso!”, dijo irónicamente Mateo Carvajal mientras se reía del video de ‘La Liendra’.

Es de recordar que hace más de 12 años el Canal RCN presentó el programa en el que varios famosos debían convivir y sobrevivir, en una isla desierta. El reality, que en alguna edición fue presentado por Pirry, gozó de buena aceptación entre los televidentes.