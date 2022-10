“Te vuelves a meter con La Jesuu y te escupo veneno”: La advertencia de ‘Epa Colombia’ a Yina Calderón

Tal parece que a ‘Epa Colombia’ no le gustó para nada lo que dijeron Merly Ome y Yina Calderón en el polémico video en el que criticaron, incluyéndola a ella, a varios influencers del espectáculo colombiano.

Se había tardado en reaccionar, pero ahora sí, finalmente lo hizo, solo que no para defenderse, sino para hacer respetar a su amiga Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu.

En el clip se ve y escucha a Epa Colombia enviar un franco mensaje a Yina Calderón, en el que la tilda de loca por los acontecimientos que la llevaron a la creación del tan criticado video. Para la empresaria Yina Calderón solo quiere llamar la atención ya que, según ella, su reciente cirugía de glúteos no causó ningún tipo de interés colectivo.

“¡Amiga! Siento que Yina Calderón está loca, como vio que se puso cul… y como el cul… no fue tan sonado, entonces se metió con mi amiga La Jesuu. Amiga que mujer tan discriminatoria, que mujer tan grosera, ella no sabe más qué hacer, no hay que ponerle cuidado a esa mujer”, dijo en primera instancia ‘Epa Colombia’.

Luego le envió una poderosa critica ante cada uno de los emprendimientos que busca hacer Yina Calderón, los cuales son muy variados ya que ha incursionado en distintas áreas de la belleza femenina.

“Esa mujer está loca, ¿Es que no han visto cuántos emprendimientos ha sacado? Que pelucas, que extensiones, que calzones, que sí esmaltes, que si keratinas, que si champú. No amor, eso no es emprender, eso es dañarle el emprendimiento a otra persona”, continuó.

Pero al finalizar sus palabras aprovechó además de señalarla como carente de muchas cosas como autoestima y lanzó una advertencia muy directa en la que no puso en duda que se iría más allá por defender a La Jesuu.

“No tengo nada que hablar de ella, solo que linda te falta como sangre en la cara, te falta como autoestima, personalidad, vida propia, te vuelves a meter con La Jesuu y te juro que chazzzz, que te escupo veneno mi amor”.