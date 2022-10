¿Quién es ese hombre? Carolina Cruz compartió una foto con quien podría ser su nueva pareja

El look con el que Carolina Cruz rompió esquemas y desató comentarios Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Luego de 12 años de relación y dos hijos de por medio, la ruptura de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque tomó a muchos por sorpresa, pues parecían tener una relación muy solida, y además tras los problemas de salud de su hijo menor Salvador, los fans creían que estarían juntos como familia para tratar el problema, pero no fue así y decidieron poner fin a su relación.

Desde ese momento se ha especulado mucho sobre si el actor o la presentadora tienen otra relación, hasta el momento no se ha podido confirmar nada de ninguno de los dos, pero a Carolina sí se le ha relacionado a través de rumores con alguien desconocido, pero no existen pruebas que puedan probar eso, al menos no hasta ahora que ella misma compartió una foto y podría tomarse el menos como un indicio.

Carolina Cruz con un hombre misterioso

Recientemente en la dinámica de preguntas hechas por los fans a través de la red social Instagram Carolina dijo que sí le gustaría volver a enamorarse, pero no dijo que lo estuviera en este momento. Casualmente luego de esto Cruz compartió una foto en sus historias con un hombre misterioso que no explicó quien era, pero gracias a internet se ha podido saber que es un empresario, que además se dedica a otros temas comerciales.

Carolina no ha salido a confirmar o desmentir que se trate de su nueva pareja, en otra foto se puede ver a Carolina junto al hombre en cuestión y varias personas más celebrando el aniversario de la revista Hola, lo llamativo es que ella haya decidido compartir en su perfil esa foto en particular sola con él en un ascensor, podría ser casualidad y que quiso tomarse una instantanea, o que quiso enviar un mensaje cifrado.