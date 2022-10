¿La dejó mal parada? Yina Calderón mostró pantallazos para “desenmascarar” a ‘Epa Colombia’

En la lista de los influenciadores más polémicos de Colombia se puede incluir a Yina Calderón y ‘Epa Colombia’, quienes a lo largo de los años han protagonizado diversos escándalos que las han puesto en el ojo del huracán.

Ambas empresarias, una de keratinas y otra de fajas, tienen algo en común y es que no se soportan la una a la otra, lo que ha quedado claro en repetidas ocasiones. La más reciente fue cuando Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’ salió hablando mal de Calderón y su madre por un polémico video que publicaron juntas.

Ahora, la DJ de guaracha ha hecho una nueva publicación en la que “expone” el comportamiento de ‘Epa’ hacia ella y asegura que “es la persona más doble de la vida”.

Yina Calderón mostró pantallazos que hicieron quedar mal a ‘Epa Colombia’

“Esta niña está mal de la cabeza, si yo estoy loca, ella tiene un problema más grave que el mío. Eso me preocupa porque ¿más loca que yo?”, comenzó diciendo Calderón.

Continuó explicando que ambas tienen una amiga en común: Marcela Reyes. Con esto en mente, la huilense dijo que Reyes quiso comunicarse con ella porque estaba con ‘Epa’ y ella quería hablarle y ser su amiga.

“Me escribió: ‘Estoy con ‘Epa’ y ella me habla bien de ti, que quisiera ser tu amiga y hablar contigo, quisiera ver si se puede establecer una relación y que no peleen más’”, dijo la influenciadora.

Sin embargo, la respuesta de Calderón fue contundente al decir que no estaba interesada en formar ningún tipo de relación con Barrera porque, según ella, un día la ataca y al otro la busca, lo que para ella no tiene sentido.

“Yo al menos siempre digo lo mismo, que me cae mal”, dijo, a la vez que se refería a Barrera como “una víbora completa”. Finalmente, agregó que no entendía el comportamiento de la joven hacia ella y señaló que “está enamorada de mí, pero como no le hago caso, sale a hablar un montón de pendejadas”.