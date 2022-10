¿Ahora es racista? Esto dijo Yina Calderón sobre si la peinó o no La Jesuu

Todo surgió en la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram en la que un seguidor le cuestionó a Yina Calderón sobre el tipo de peinado que tenía al momento de responder con videos.

“¿Qué se siente que La Jesuu te haya peinado?” es la pregunta que le hicieron, sin embargo, la DJ decidió responder de manera absoluta, pero de un modo que llamó la atención de toda su comunidad digital.

“¿Ay por qué inventan tanto? Mira a mí esta niña nunca en la vida me ha peinado, ¿Cuándo me ha peinado? Si yo nunca me hago peinados de morenitas. O sea, estas me las hizo una pelada que vino hasta acá, ¿cierto amor? Vino hasta acá y me peinó, y no se parece ¿o era ella? ¡Nooo!”, contó Yina Calderón mientras estaba acompañada de su pareja.

Pese a esto parece que el trasfondo de la pregunta era sarcasmo caleño en el que la interrogante era por lo que dijo La Jesuu en el extenso video de respuesta a las burlas que Yina Calderón y su mamá le hicieron días atrás.

Es de recordar que La Jesuu indicó que es precisamente la falta de valores inculcados en la casa los que detonan la mecha para que este tipo de situaciones se vivan.

“Cuando a usted en su casa no le enseñan valores, cuando usted en su casa no tiene un espejo de respeto, sale a hacer cosas como estas. Yo no voy a decir nada señora porque sea como sea es mayor que yo, y en mi casa sí me enseñaron que a los mayores se respetan. Si ella con la cantidad de años que tiene encima no lo tiene claro, yo no tengo porque rebajarme al nivel de ella a explicárselo, oiga eso sí son mentiras pues, tampoco voy a decir nada de ellas dos”.

En sus palabras agregó que toda Colombia sabe perfectamente cómo es el comportamiento de ellas y de cómo se basan en las críticas para así poder generar alguna polémica.