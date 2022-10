‘Epa Colombia’ reveló por qué la demando Diana Celis y los bienes que le ‘quitó'

‘Epa Colombia’ y Diana Celis dudaron seis años juntas. Se conocieron cuando apenas ella estaba iniciando en redes sociales y enfrentaron todo el problema legal que tuvo Daneidy por haber agredido las estaciones de TransMilenio.

A pesar de todo el apoyo que se dieron durante tanto tiempo, no fue suficiente para lograr que el amor se mantuviera durante tanto tiempo. Ahora que se están separando, los problemas legales empezaron a aparecer, pues Diana está reclamando porque considera que le corresponde mucho más de lo que ‘Epa’ ya le entregó materialmente.

A pesar del amor que se profesaban, las cosas no se dieron más por supuestas infidelidades de parte y parte. Según ‘Epa’, Diana se involucró sentimentalmente con una compañera de Santa Fé. Según Diana, fue Daneidy quien empezó a sentir cosas por su supuesta mejor amiga.

Las cosas no terminaron nada bien entre las dos, por eso desde que dejaron de vivir juntas, ha habido pulla por ahí, pulla por allá, sobre todo en redes sociales.

Ya han pasado varios meses desde que se dejaron y en ese momento se solucionó con el abogado de la empresaria, por el tiempo que vivieron juntas, que ciertas cosas materiales le correspondían a Diana. Pero no fue suficiente, pues ahora la volvió a demandar porque sentía que ella merecía mucho más.

A través de sus historias, ‘Epa Colombia’ reveló cómo se sintió con la demanda de su exnovia “Me colocaron otros dos delitos, pero bueno, ella sabe que obre superbién y que le di todo lo que me pidió el abogado de ella. Me dio demasiado duro cuando me enteré de la demanda, de verdad. Yo he trabajado muy duro, pero ella sabe que trabajé duro por ello y sola, yo era la berraca, la que sacaba la cara” empezó a decir ‘Epa’.

“Yo sé que son cosas personales, pero se los voy a decir. Diana me demandó porque cuando terminamos y se supo en redes sociales, muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que le correspondía, el 50%”

“Yo no me casé, pero luego de dos años, tú tienes que darle algo de lo que tú tienes a esa persona. Los abogados querían el 50 y me demandaron, pero yo le dije que habláramos para que conciliáramos y ella que quería. Ella se quedó con el apartamento del Olaya, el de Bochica, la casa del Restrepo, una suma de 500 millones, las dos motos, el carro y creo que obré superbién. Yo no me podía quedar donde alguien no me estaba apoyando”

Además de eso, la empresaria aseguró que no creyó que pasara todo eso, porque pasaron seis años en las que se apoyaron, pero ella se la pasaba en su futbol, llegaba tarde y a dormir y a ella le tocaba enfrentarse con entidades y muchas personas.