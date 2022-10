“No voy a poder volver”: Jhonny Rivera sigue teniendo problemas con seguidores en su finca

Uno de los artistas más reconocidos del género popular en Colombia es Jhonny Rivera, quien durante los últimos años también se ha convertido en un creador de contenido muy querido por su público en redes sociales, por su carisma y espontaneidad.

Lea también: “Por eso no ganó MasterChef”: a ‘Tatán’ Mejía por accidente cocinando donde casi pierde un dedo

El intérprete de ‘Mi decisión’ y ‘Usted no me olvida’ ha logrado llamar la atención de los internautas en distintas ocasiones por varias de las publicaciones que ha hecho y por la que se ha ganado varios comentarios, tanto positivos como negativos.

Entre las situaciones más sonadas recientemente está el procedimiento quirúrgico al que se sometió para rejuvenecer el aspecto de su rostro, los millonarios lujos que se da en apartamentos y vehículos y los actos de generosidad que ha tenido con trabajadores de su entorno.

Jhonny Rivera sigue teniendo problemas con seguidores que llegan a su finca

Uno de los aspectos más conocidos de la vida del artista en este 2022 fueron las incómodas situaciones que vivió con más de un fanático que llegaba a su finca a pedir dinero. Incluso, el cantante llegó a denunciar que el tema se estaba saliendo de las manos, pues hubo quienes llegaron amenazando y con una actitud agresiva. Por lo anterior, Rivera y su madre tomaron la decisión de abandonar el lugar.

También le puede interesar: “¿Ser jurado da para tanto?”, le dicen a Andrés Cepeda por este millonario ‘lujito’

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, el músico volvió a mencionar el asunto ocurrido en la finca y contó que es algo que se sigue presentando.

“¿Por qué no te quedas a dormir de vez en cuando en la finca? Los amaneceres son espectaculares”, escribió el usuario. A lo que Rivera respondió: “¿Puedes creer que la gente sigue yendo a la finca? Me cuentan que fueron dos muchachos en una moto desde Antioquia que porque querían grabar conmigo”.

Asimismo, aseguró que el lugar en el que reside actualmente es muy tranquilo y que no está entre sus planes regresar. “Aquí he tenido mucha paz, entonces, sé que hay que volver de vez en cuando a la finca, pero hasta que la gente no entienda que ya no vivo allá, no voy a poder volver”, agregó.