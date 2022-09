Un lujoso apartamento es la nueva adquisición de Jhonny Rivera

Jhonny Rivera famoso cantante de música popular en los últimos años, se ha convertido en uno de los creadores de contenido más queridos en las redes sociales por su espontaneidad y carisma. Además, de su apoyo a personas en estado de vulnerabilidad. Hace poco tiempo el intérprete tomó la decisión someterse a un procedimiento quirúrgico y en medio de su recuperación, compartió con sus seguidores su nuevo y lujoso apartamento.

A través de su cuenta de Instagram, el risaraldense aseguró que había preferido no conocer el lugar antes, debido a que quería dejarse sorprender y que sus seguidores fueran parte de todo este proceso. Sin dejar de lado, que el artista en algunas ocasiones ha mostrado su ostentosa finca y por supuesto, los autos de lujo con los que cuenta.

La vivienda adquirida más recientemente, de acuerdo con, algunas fotografías compartidas por él, es de dos pisos y consta de una lujosa fachada. En su interior ya se encuentra amoblado, con un estilo austero y elegante. La visita a esta adquisición fue con su mamá, quien también se encontraba feliz y ansiosa de poder conocer el nuevo apartamento.

Ante el corto recorrido compartido en sus redes sociales, el cantante afirmó: “Mi gente, ahorita, me paré en ese balcón, y la verdad me siento tan emocionado de ver todo lo que se ha logrado en 19 años. Lo que les voy a mostrar no es para que lo tomen de presumido. Esto es gracias a ustedes, familia. Todo lo que hemos logrado es gracias al apoyo que ustedes nos dan. Ustedes son los culpables de nuestro éxito”.

La compra de esta vivienda se dio, porque el artista desde hace unos meses ha recibido amenazas de muerte por algunos exintegrantes de su equipo de trabajo. Rivera le contó a sus seguidores: “Ya no me quiero ir de aquí, empecé a hacer inversiones acá para vivir más cómodo. Me veo casi en la obligación de irme porque hay gente que llega y es grosera. El mayordomo de la finca ha tenido roces con gente que llega en un plan súper agresivo”.