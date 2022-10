“La humildad lo es todo”, le dicen a Jhonny Rivera por cumplirle este sueño a su conductor

El famoso cantante de música popular Jhonny Rivera en el último tiempo se ha convertido en uno de los personajes más conocidos en redes sociales, ya que, suele ser muy activo, donde suele compartir algunas de sus actividades diarias y algún adelanto de sus nuevas producciones. Y es que gracias a esto, se ha ganado el cariño y el amor de sus seguidores, quienes ahora están pendientes de cada uno de los movimientos que tiene el cantante.

En esta ocasión el artista quiso darle una sorpresa a su conductor Elmer, con quien ha tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones y por supuesto, de vivir varias experiencias. El sueño del hombre era, primero, subirse a un avión y seguidamente, conocer el mar. Y así fue, como Jhonny quiso llevar a cabo esta ilusión.

Le puede gustar: Ana Milena Gutiérrez reveló la compleja y rara enfermedad que tuvo que enfrentar con su exesposo

Hace pocos días inició el viaje, con rumbo a Cartagena, en principio se le vio a Elmer, en la ventana del avión sorprendido por el paisaje que se encontraba apreciando en aquel momento. Rivera dejó su rol como cantante para convertirse en guía turístico. Sin embargo, momentos más tarde, se le vio al cantante disfrutando de principio a fin de las playas de la ciudad amurallada.

Esta experiencia fue compartido por medio de un clip en su Instagram, a la fecha cuenta con más de 30.400 likes y un sinfín de comentarios, que en su mayoría destacan la excelente acción que tuvo el cantante, resaltando que esto no lo hace cualquiera, lo que deja ver la calidad de persona que es Rivera: “Ay no se me llenaba el corazón de amor cada vez que mostrabas a Elmer como miraba por la ventana del avión... Y cada vez que lo grababas te decía “gracias jefe” con su dedito así”. “Cómo siempre que gran ser humano, Dios te bendiga y por qué no me llevas a mí, jajaja”.

También puede leer: “Los ladrones viendo esto”: chico de La Javeriana se hace tendencia por ‘outfits’ millonarios

Y es que a pesar de los comentarios negativos que también se presentan en sus redes sociales, Jhonny Rivera sigue compartiendo cada una de sus actividades diarias. Además, resalta que las personas tienen los mismos gustos ni mucho menos comparten los mismos ideales. Por esto resulta importante tener empatía con las acciones y declaraciones que tienen los otros.