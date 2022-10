De vender frutas a ser la corresponsal en Medellín, así le ha cambiado la vida a Erika Zapata “He podido sacar a mi familia adelante”

Aunque Erika Zapata quizás no sea tan conocida por su nombre de pila, gracias a sus participaciones en el noticiero del Canal Caracol en donde muestra sin vergüenza un estilo particular, más cercano a las personas, con un lenguaje descomplicado, entrevistando a personas del común, dando otra visión de las noticias, la han hecho muy querida por los televidentes.

También le puede interesar: ¡Valiente! Periodista Erika Zapata se enfrentó a hombre que amenazó con picarla con cortauñas

Varias personas han especulado sobre la vida de Erika desde que apareció por primera vez en televisión, incluso le han hecho comentarios desagradables, ella en lugar de tomárselo a mal, ha hablado de su origen humilde y no ha visto la necesidad de cambiar, por el contrario ha reforzado su estilo particular de comunicar y cada vez que lo hace en el noticiero lo demuestra.

Los cambios que generó el ‘fichaje’ de Andrés Montoya

Con la llegada del paisa al noticiero de la mañana del canal en reemplazo de Juan Diego Álvira se presentaron algunos cambios que terminaron beneficiando a Erika, ya que Montoya dejó de ser la persona encargada desde Medellín de informar las noticias de Antioquia, en ese lugar pusieron a Sebastián Palacio, quien venía desarrollando el trabajo de corresponsal en Antioquia, como el encargado oficial de esta región. Entonces Erika, que hacía apariciones esporádicas para hablar de algunas noticias fue ascendida a ese puesto que quedó libre, convirtiéndose en ‘la titular’.

Lea también: Erika Zapata revela su foto “más triste” con un poderoso mensaje que le llegará al corazón

Por su puetso esto llenó de alegría a la paisa, quien a través de su cuenta de Twitter agradeció la oportunidad “Nunca creí que la vida me daría la oportunidad de ingresar a este canal que me cambió el camino. Todo ha sido bendiciones. He podido sacar a mi familia adelante. De nuevo, cuento con la bendición de ingresar a un puesto en el noticiero que siempre soñé. Me voy a esforzar mucho y voy a mejorar para no defraudarlos. Gracias por creer en mí, gracias por cambiar mi historia”.

Y muy a su estilo recordó sus orígines humildes “Hace tres años, antes de entrar a Caracol, yo trabajaba en una frutería. No habia podido conseguir trabajo porque por mi estilo se me hacia difícil que me dieran la oportunidad. Quería trabajar para ayudarle a mi papá a terminar la casa y comprarle los uniformes del colegio a mis dos hermanos menores”, dando muestras de la sencillez y autenticidad que tiene.