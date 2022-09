Erika Zapata revela su foto “más triste” con un poderoso mensaje que le llegará al corazón

Un abrigo manga larga para tapar una camiseta blanca visiblemente desgastada, unas zapatillas de goma blanca, el cabello recogido brillando en una tonalidad oscura, la mirada perdida y sentada sobre la acera de una avenida con un gigante camión de fondo son solo algunos de los recursos de la imagen de Erika Zapata con la que ha llamado a la reflexión.

Pero allí, en medio de la tierra y el asfalto frío entre sus manos sostiene una bolsa, con un color verde que seguramente sería el presagio de lo que se avecinaba: un futuro lleno de esperanza.

Pocas personas se suman a mostrar su lado más vulnerable, su faceta inicial y aquella en la que a veces se cree que no se podrá salir, pero este ha sido el punto de partida y revés de la destacada periodista que ahora informa desde Noticias Caracol.

El pie de foto con el que la joven periodista ha acompañado la publicación ha sido una gran sorpresa para todos sus televidentes, pues la mujer a la que le toca dar buenas, y a veces no tan buenas, informaciones, esta vez ella es la protagonista de su propia noticia.

“Esta fue mi última foto triste, ocurrió hace tres años. Antes de que ustedes me conocieran. No me imaginaba ni de fundas que, en pocos días, encontraría mi empleo deseado y daría a conocer mi trabajo. A veces nos echamos a morir sin saber que Dios nos prepara grandes cosas”.

Tres años de aquella imagen, hoy Erika Zapata sigue siendo la misma, solo una que a la que la perseverancia y el talento la llevaron a ocupar uno de los lugares con las que sueñan miles de colombianos que quieren hacer del periodismo una forma de vida, esa en la que el desempeño, las ganas y sobre todo el profesionalismo terminan siendo la gran llave al éxito.