¡Valiente! Periodista Erika Zapata se enfrentó a hombre que amenazó con picarla con cortauñas

La periodista Erika Zapata, corresponsal en Antioquia de Noticias Caracol relató detalles de las amenazas de las que fue víctima con su hermano de 18 años, por parte de un hombre que aseguró que casi lo atropella a él y a su hija.

A través de una entrevista en el programa ‘Lo sé todo’, la periodista Érika Zapata reveló los detalles del video que se conoció en las redes sociales en donde se le escucha cuestionar a un hombre que minutos antes la había amenazado de muerte.

Según relató el sujeto se le acercó a la ventana y les dijo: “los voy a matar gono... y los voy a picar con cortauñas. Es que se van es a morir. Es que donde me hubieran atropellado a mí o a mi niña, se mueren aquí mismo”. En ese momento el sujeto ya le iba a pegar al hermano, por lo que Erika reaccionó al tener el celular en la mano, se bajó del carro y empezó a grabarlo.

La reacción de Erika Zapata al recibir las amenazas

“Yo no sé por qué reaccioné así. Me dan miedo esas situaciones, pero cuando yo vi que le iba a pegar a mi hermano y que se iba a venir, pues uno nunca sabe como reacciona y yo me le enfrenté. Él me pudo haber hecho algo”, relató la periodista.

En el video se escucha que la periodista le dice: “¡Venga! repítame aquí quién me va a matar ¡Repítame quién me va a matar!

Erika dijo que mientras grababa el video llamó a la Policía, pero consideró que los uniformados que llegaron no estuvieron a la altura de la situación. “El patrullero llegó y le preguntó al muchacho sobre qué fue lo que pasó. Obviamente era evidente que el muchacho estaba en una traba y dijo: ‘ellos iban a atropellar a mi niña y vos sabes que uno por los hijos hace lo que sea’. A lo que el patrullero respondió: ‘hermano yo también tengo hijos y uno dice muchas cosas con rabia’”.

Ante esa expresión del policía la periodista le reclamó y le dijo que “está justificando la violencia porque tienes un hijo y puedes amenazar de muerte al que sea”.

Sin embargo, el asunto no quedó ahí, sino que el sujeto al otro día se le apareció al hermano de la periodista cuando estaba solo y le dijo: "