Cintia Cossio encaró a su esposo y le advirtió sobre el divorcio por este motivo ¿Quién tiene la razón?

Cintia Cossio se lo tenía muy guardado, y es que tal parece que sufre con su esposo de inseguridades y celos al nivel de llegar hasta el divorcio si lo llega a ver bailando con otra mujer.

Al menos así quedó evidenciado en un video, que fue recopilado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, en el que Cintia Cossio y Jhoan López discuten al respecto y en el que el ultimátum queda más que claro.

“Ahora si vamos a lo que le iba a preguntar ¿Si por ejemplo yo le digo que voy con unos amigos a una discoteca y le mandan un video mío bailando con otra vieja a usted le da rabia o no le da rabia?”, le cuestiona Jhoan López.

Pero la respuesta de Cintia Cossio se hizo directa “le mando los papeles de divorcio y usted sabe que es así”. Sin embargo, él le aclara que sería bailando de lejos, es decir, para nada pegados, pero ella insistió “Usted sabe que no puede tener contacto físico ni visual con una vieja”.

Jhoan López le refutó que una situación de esas para un divorcio sería como mucho, pero Cinthia Cossio un tanto alterada le contestó que para ella sí “Usted sabe que soy Jhoan, usted me aceptó tal cual. ¿Cuándo ha entablado usted una conversación con una mujer delante de mí? No me gusta que converse con alguien, mucho menos que baile”.

¿Son normales los celos de Cinthia Cossio?

En este siglo se ha usado muchos el tema de la toxicidad en las relaciones y personas, pues no es exclusivo de la ficción. Y es que muchos están inmersos en amores similares que a veces quieren salir de ese círculo de tragedia. No obstante, empezar a reconocer que algo no va bien, es un primer paso muy importante.