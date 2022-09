La millonaria suma que ha gastado Jhoan López, esposo de Cintia Cossio, llenando su álbum de Qatar 2022

Más de un fanático del futbol ya alista no solo sus apuestas para el inicio de Qatar 2022, sino el álbum con cada una de las imágenes de los deportistas oficiales que se verán sobre el campo en el inicio del mundial, y el esposo de Cintia Cossio es uno de ellos.

Y es que la fiebre por el mundial ya ha comenzado y en todo el planeta así lo hacen saber como el caso Jhoan López quien aseveró a través de sus historias en la red social Instagram la forma en la que se le ha dificultado poder cumplir con su propósito futbolístico.

“¿Parce pueden creer que no he podido llenar el álbum? Me faltaron seis stickers con seis cajas que compré. Acabo de comprar una caja más y no me salió ni uno de los seis stickers. ¡Qué gonorrea todo el platal que me he gastado en eso parce! Y bueno…”

Los precios de los stickers para el álbum de Qatar 2022

Pero no fue precisamente su afán en llenar el álbum el poderoso detalle que llamó la atención de los seguidores, sino de la enorme cantidad que ha invertido en ello y es que de acuerdo al texto que dejó suspendido sobre el clip la suma puede ayudar a llenar la de otras personas. “Nos hemos gastado más de 2 millones 590 mil pesos y no hemos podido llenarlo”.

En las ventas de Internet los precios de cada caja con sobre se han disparado a los cielos y es que basta con consultar los costos para pegar el grito al cielo, siendo las de Cristiano Ronaldo una de las más costosas, ya que su imagen en Movimiento Gold, la ofertan en un millón 500 mil pesos y una caja con 104 sobres un costo de 350 mil pesos.