Cintia Cossio y su mensaje sobre los valores ¿Es una indirecta para quién?

A través de sus historias en la red social Instagram la creadora de contenido y empresaria Cintia Cossio dejó ver un mensaje que no pasó desapercibido ante la mirada de toda su comunidad digital.

Puede leer: La millonaria suma que ha gastado Jhoan López, esposo de Cintia Cossio, llenando su álbum de Qatar 2022

Y es que con dos textos colgando sobre lo que simula ser una captura de pantalla se lee como según ella la igualdad es parte de su día a día, que la aplica sin medir nada y que eso lo aprendió de cada uno de sus padres.

“Papá y mamá me enseñaron que todos valemos lo mismo. ¿Que su ‘estatus’ y estado socio-económico es alto? Se le trata bien y no se le lambe (fingir ser buena persona). ¿Qué su ‘estatus’ y estado socio-económico no son favorable? Se le trata bien y no se menosprecia”, dejó ver Cintia Cossio.

Pero tras lo que escribió en primera instancia Cintia Cossio —y que muchos de sus seguidores aseguran que se trata de un impase con alguien de buena posición económica— llegó el siguiente texto en el que enfatiza que esa actitud de igualdad ha sido lo que mejor heredó de sus padres, por lo que exhortó a todos hacer lo mismo con sus hijos.

“Creo que es de lo mejor que me enseñaron mis papás, quería decirles esto e invitarlos a que les enseñen a sus hijos que todos valemos lo mismo, independientemente de nuestro dinero o trabajo”, agregó la empresaria Cintia Cossio.

Reveló además detalles, de los que incluso su hermano Yeferson Cossio ha mencionado en otras ocasiones cuando asegura que “no teníamos nada”, en los que asegura que tuvieron carencia de excentricidades, pero que los más relevante sí lo tuvo. “Mis padres no tenían la forma de darnos ‘gustos’ materiales, pero nos pidieron lo más importante: valores”, finalizó Cintia Cossio.