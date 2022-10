¿Suspenden ‘Día a Día’? Esta es la razón por la que el programa no estará al aire

‘Día a Día’ se ha convertido en uno de los programas insignias de la televisión colombiana debido a su antigüedad. Y es que, al parecer, sus directivas han tomado la decisión de cambiar a los presentadores cada cierto tiempo, esto con el fin de que los televidentes, se mantengan conectados y puedan disfrutar de nuevas caras a lo largo del mismo. Actualmente, el matutino cuenta con la presencia de Carolina Soto, Carlos Calero, Carolina Cruz, Juan Diego Vanegas y Catalina Gómez, la única que se mantiene desde ya varios años.

En la trasmisión de este 11 de octubre, Gómez llamó la atención de los televidentes, pues, fue la encargada de dar la noticia sobre lo que pasaría con el día siguiente con el programa. La presentadora aseguró: “Mañana 12 de octubre no vamos a estar acompañándolos porque vamos a estar apoyando a nuestra Selección Colombia Femenina”. Teniendo en cuenta, el partido que disputará la ‘Tricolor’ contra la Selección de España, en el Mundial Femenino Sub-17.

Le puede gustar: Yerno del año: Salvó a la suegra en urgencias y se robó el corazón de la hija

El juego se llevará a cabo a las 9:30 am. Justo este mismo horario en el que se trasmite el matutino y por tal motivo no estarán presentes como de costumbre. Incluso antes de que la presentadora compartiera la noticia, Caracol en su habitual programación ya no contaba con ‘Día a Día’ en su parrilla. A partir del anuncio del partido, aseguran que estarán trasmitiendo desde las 9 am con el fin de que los televidentes no se pierdan un solo detalle con respecto a este partido de fútbol.

Sin dejar de lado, que por estos días no se ha visto a Carlos Calero ni a Juan Diego Vanegas, en cambio, se le ha visto a Catalina y Carolina Soto llevando a cabo algunas recetas.

También puede leer: Merly Ome, madre de Yina Calderón, continuó con la polémica y arremetió contra ‘La Liendra’

Por otro lado, el partido de la selección femenina de fútbol tiene a la expectativa no solo a los amantes de este deporte, sino también, a quienes han visto en este equipo la fuerza y el talento suficiente para conseguir importantes títulos.

Y es que una de las principales personajes de la Selección Colombia masculina, como lo es Falcao García, a través de sus redes sociales, les envió un mensaje de apoyo a las jugadoras, el Samario, aseguró: “Hola, chicas, desde Madrid les envío todo el ánimo del mundo y les deseo muchos éxitos para esta Copa del Mundo. Quiero animarlas para que den lo mejor de cada una para el beneficio del equipo y sobre todo para que trabajen juntas en un mismo objetivo”.