Al ritmo de famosa canción, mujer golpea cartel de Piqué y genera risas en redes sociales

Shakira y Gerard Piqué han estado en el ojo del huracán debido a la confirmación de su separación hace algunos meses. Al español se le ha visto, enfocado en su equipo de fútbol y compartiendo con su novia Clara Chía. Por su parte, la barranquillera, está viviendo una nueva etapa de su vida, pues, se ha convertido en una puerta de regreso al mundo de la música, en donde aseguró que cada una de sus nuevas canciones estará inspirada en sus vivencias y por ende, como se ha sentido con algunos procesos de vida.

Por su parte, en redes sociales, los usuarios han reiterado su apoyo a Shakira, desde un inicio. A tal punto, que para muchos usuarios la situación se ha salido de control. Como lo es, el caso de una mujer que se convirtió en tendencia en redes sociales debido a un video, en el que se le observa cantando Rata de dos patas, interpretada por Paquita la del Barrio.

Le puede gustar: Mientras Melissa anda enfocada en sus proyectos laborales, Matías sigue en su ‘idilio de amor’

Asimismo, la usuaria cuenta con un pequeño trapo color blanco, con el que golpea la foto del deportista, pues, hay una pared con los integrantes del equipo de futbol al que pertenece Gerard Piqué.

La mujer, además de la canción y el golpe en el afiche, agregó algunas palabras como: “viejo marrano” y “viejo cochino”. Como era de esperarse, el video se volvió viral en redes sociales, en donde los comentarios tantos de apoyo como de crítica resaltaron en la publicación.

También puede leer: ¿Se cortará también el cabello?: Shakira se solidariza con las mujeres en Irán

Entre los comentarios que se destacan en la publicación, usuarios le piden a la mujer que no tenga este tipo de actos, independientemente que sea Piqué, pues, no conoce las condiciones que los llevaron a separarse. Así como también, que este es un acto de violencia, el cual no se debe repetir con nadie y muchos menos que deba ser tendencia en redes sociales.

Por otro lado, hubo quienes tomaron, con un poco de humor, el hecho, indicando que es lo mínimo que debió hacer Shakira al enterarse de que Piqué ya tenía una nueva novia. Además, catalogaron como ‘tóxica’ a la protagonista del video, agregando: “Qué bonito debe ser pelear con esta mujer” o “¿Se imagina ponerle los cachos a esta mujer?”