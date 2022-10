¿Todavía hay amor? Gerard Piqué no habría olvidado a Shakira por estos detalles

Shakira y Gerard Piqué no tenían la mejor convivencia. Foto: Instagram @shakiramedia / @3gerardpique

Gerard Piqué ha estado en el ojo del huracán no solo por su separación con Shakira, sino también por su relación con Clara Chía, quien también ha sido perseguida por medios españoles con el fin de conocer los verdaderos detalles de como se dio su relación con el deportista. Sin embargo, la joven se niega a referirse al tema, lo que para sus seguidores indica una clara molestia y tal vez, uno que otro problema en su relación.

El futbolista ha sido el más criticado desde un inicio, por al parecer, engañar a la cantante, aunque esto no ha sido confirmado. Todo inició cuando el diario Marca, publicó un artículo titulado: “el momento más incómodo” para la novia de Piqué y las fotografías tomaron por sorpresa a los usuarios, pues, estas se viralizaron rápidamente.

De acuerdo con las imágenes, el jugador todavía conserva las fotos de Shakira en su empresa Kosmos, Global Holding S.L., la cual se trata de una compañía de inversión en proyectos de deporte y entretenimiento, específicamente, dos retratos de la cantante.

Pero, esto no es todo, pues, Clara Chía, también hace parte de la misma empresa y muchos tienen la duda que cuál será su posición con respecto a estos retratos. Además, el diario reveló como son las condiciones que tiene la joven dentro de la misma: “En la oficina se revelan algunos detalles donde se ve a la joven sentada frente a un ordenador junto a sus compañeros y sin privilegios”.

Ante la revelación de las fotografías, los comentarios en contra y a favor no se han hecho esperar, entre los que se destacan que nadie conoce a ciencia cierta como fueron las condiciones que los llevaron a dar por terminada su relación. Además, resaltan que lo primordial, a lo largo de cualquier separación, son los hijos, teniendo en cuenta que su bienestar es necesario mantener una buena relación o quizás no llegar a procesos judiciales con el fin de no afectar su salud mental.