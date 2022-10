“Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”: Shakira

En los últimos días Shakira ha usado sus redes sociales para publicar mensajes contundentes que han generado todo tipo de reacciones. Este sábado, 8 de octubre, publicó un mensaje más directo en su cuenta de Twitter, en el que escribió: “Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”.

Cada día que pasa se revelan nuevos detalles de lo que está viviendo Shakira en medio de la separación de Gerard Piqué. Esta semana publicó un par de mensajes que causaron todo tipo de especulaciones. Se dice que están relacionados con su separación y con que pronto lanzará una nueva canción.

Los mensajes que ha publicado Shakira

Los mensajes que ha escrito son :”No fue culpa tuya...” y ”Ni tampoco mía”. Todo parece indicar que se trata de la letra de una canción; sin embargo, este sábado soltó no una frase sino varias en una sola publicación.

Publicó en su cuenta de Twitter: “Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”, acompañado de un corto video en el que se observa el zapato elegante, negro, de hombre que pisa un corazón de apariencia real, en el que se ven los conductos que conectan las arterias y que al estriparse sale sangre y que tiene el sonido de los latidos.

Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. pic.twitter.com/DGAyry3mA4 — Shakira (@shakira) October 8, 2022

Los usuarios de internet no dudaron en hacer comentarios en la publicación en la que le piden sacar un álbum similar a Pies Descalzos o a Fijación Oral.

“Mira, yo espero que todo este suspenso es porque vas a sacar algo como Moscas en la casa y no como Te felicito. De ante mano te lo agradezco porque no soporto otro reggaetón de la creadora de Pies Descalzos. Gracias, tkm”, “Espero que este album cuente con una colaboración que inste a otro artista a mezclar latino... Espero que Shakira haga otro Fijación oral 1.1 jaja y no un dos en inglés”, “Todos pidiendo un disco como en los inicios y va uno y ve los números de canciones como sale el sol, lo que más, antes de las 6, Mariposas y se pregunta ¿dónde estaban esos que tanto le exigen? Mijos ella no vive del aire”.