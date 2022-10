Tras una ligera respuesta ahora La Jesuu dedica extenso video a la madre de Yina Calderón por llamarla “espanto”

Con un video publicado en su red social Instagram y sin peluca, pero peinando una, es como La Jesuu ha respondido de manera clara y directa a la crítica que le hizo Merly Ome, madre de Yina Calderón sobre su aspecto.

Es de recordar que durante “una dinámica” Yina Calderón le mostraba fotos a su madre para que ella opinara sobre diversas personalidades del espectáculo colombiano, y una de ellas era La Jesuu, por lo que esta la ver su foto exclamó que le parecía un “espanto”.

“Prima hermana, prima hermana, aquí realmente no hay mucho que opinar, este video es la respuesta que el verdadero problema de Yina viene de su casa, y gracias a Dios yo no tengo la necesidad de burlarme de ninguna mujer, para sentirme el top ten de mujer que soy”.

Indicó que es precisamente la falta de valores inculcados en la casa los que detonan la mecha para que este tipo de situaciones se vivan. La Jesuu resaltó que ella si fue bien educada y que uno de los principios que tiene es respetar a la gente mayor, por lo que no la ofendería pese al insulto que esta le hizo.

“Cuando a usted en su casa no le enseñan valores, cuando usted en su casa no tiene un espejo de respeto, sale a hacer cosas como estas. Yo no voy a decir nada señora porque sea como sea es mayor que yo, y en mi casa sí me enseñaron que a los mayores se respetan. Si ella con la cantidad de años que tiene encima no lo tiene claro, yo no tengo porque rebajarme al nivel de ella a explicárselo, oiga eso sí son mentiras pues, tampoco voy a decir nada de ellas dos”

En sus palabras agregó que toda Colombia sabe perfectamente cómo es el comportamiento de ellas y de cómo se basan en las críticas para así poder generar alguna polémica.

“Porque solitas se han encargado de mostrarle a un país entero de lo que están hechas como personas y como familia. Para mi ellas dos son el vivo ejemplo de la importancia de inculcarle una buena educación a nuestros hijos” — La Jesuu

“Hay un dicho que dice que ‘los hijos son el reflejo de los padres’ y aunque hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, yo Valentina en lo personal me siento muy feliz y orgullosa de que hasta el momento tengo a mamá con la frente en alto, porque cada vez que la he expuesto públicamente ha sido para compartirle a ustedes los logros, crear inspiración, no lástima y burla”.

“Amiga así que ofendida no, digamos que antes de que ellas se burlaran de mis defectos, yo hace mucho tiempo los había convertido en virtudes” — La Jesuu

Finalizó diciendo que lejos de molestarle lo ocurrido, por el contrario, lo que le da es tristeza de ver como una familia no invierte su tiempo en crear buenas acciones para crecer como hogar y ayudar a los demás.

“Entonces ese tipo de cosas genera más es como tristeza, saber que es una familia tan grande, tan llena de vida, tan falta de ética, de respeto, de unión, de amor, amiga de atención, ay no en serio. ¿A ustedes no les parece curioso que personas como ellas, con este tipo de oportunidades, sencillamente prefieran invertir su tiempo en personas verdaderamente exitosas?”