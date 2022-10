“No existe una capa de empatía”: Rafaella, hija de Marbelle habla de los ataques que recibe en redes

Rafaella Chávez es una cantante, actriz y creadora de contenido, quien a corta edad se dio a conocer en las pantallas colombianas, gracias a su participación en la novela autobiográfica de su mamá, Marbelle. Aunque durante años ha decidido enfocarse como cantante, hace poco se le vio en la película ‘El paseo 6′, junto a grandes actores colombianos como: Amparo Grisales, John Alex Toro, Chichila Navia, entre otros.

La joven suele ser muy activa en redes sociales, en donde comparte con sus seguidores, algunas de sus actividades diarias. Aunque ha optado por no referirse, como su mamá, a las condiciones actuales del país. Pero, esto no ha sido impedimento para que reciba ataques a través de cuenta de Instagram, tanto así que, la actriz decidió confesar algunas detalles al respecto de esta situación.

La cantante aseguró: “Últimamente, recibo comentarios y mensajes llenos de odio y frustración. La mayoría, de mujeres que me siguen y dicen llevar a Dios en su corazón... No existe una capa de empatía, pues este año he escuchado y he leído de todo, sobre mi familia, sobre mi aspecto físico, sobre cómo me veo y cómo dejo de verme. ¿En qué momento confundimos el tener libre albedrío y derecho de expresión con creer que somos dueños de la verdad y de la vida de los demás?”.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues, decidió referirse a la poca compasión que tienen las personas, en especial, en el mundo digital. Chávez enfatizó que las redes sociales, en ocasiones, permiten acciones nocivas en este tipo de espacios. La actriz agregó: “Siento que las redes sociales nos han desdibujado la humanidad. Es mucho más fácil escondernos detrás de una pantalla y ponernos la capa de juez”.

Finalmente, la joven quiso hacer una reflexión para aquellas personas que solo se dedican a criticar en redes sociales, invitándolos a dejar de lado los malos comentarios y permitir que cada persona logre vivir su vida, de la forma en que la desee: “Apoyar nuestro brillo entre mujeres no solo es necesario, es urgente... hoy quiero celebrar a todas las mujeres que están brillando, que están dejando huella. Cada día entiendo que mis principales referentes son mujeres, hoy las honro y las celebro... qué bonito sería que entre mujeres nos apoyáramos y nos permitiéramos brillar más, reprogramar el dolor que traemos y entender que la competencia es con nosotras mismas, no hay necesidad de dañarnos y dar espacio a suposiciones por ignorancia”.