¿Embarazo a la vista? Marbelle estaría esperando un hijo con su pareja, Sebastián Salazar

Marbelle es una reconocida cantante de música tecnocarrilera, quien ha estado en el ojo del huracán por sus constantes declaraciones en contra del gobierno actual, tanto así, que hace pocos meses tuvo que pedir disculpas a Francia Márquez ante la opinión pública. Y es que sus comentarios han llegado a tal punto, que los usuarios la han convertido en tendencia en las redes sociales.

Aunque en esta ocasión no fueron sus palabras las que causaron sorpresa, pues, la intérprete de ‘Adicta al dolor’, compartió una serie de fotografías en las que, al parecer, revelarían su estado de embarazo. Aunque la noticia no ha sido confirmada por Marbelle, para sus seguidores esta sería una prueba clara, pues, en las imágenes busca enfocar su abdomen, teniendo en cuenta que sus publicaciones no suele realizar este tipo de tomas.

Como era de esperarse, los comentarios no se han hecho esperar con respecto al tema, ya que, los usuarios esperan que el bebé, que sería fruto de su unión con Sebastián Salazar, no este rodeado de malas energías y comentarios despectivos sobre otras personas, sino que, si es el caso pueda crecer en un ambiente de tranquilidad y amor.

Sin dejar de lado, que la cantante tiene dos hijas. La primera de ellas, es Angie Cardona, de 24 años, aunque ella no es la hija biológica de la cantante, le ha brindado su amor y apoyo incondicionalmente. La joven es prima de la cantante y por motivos, familiares, Marbelle decidió adoptarla.

Su segunda hija es Rafaella Chávez, fruto de su relación con el cantante Royne Chávez y quien también fue parte del equipo de seguridad del expresidente Andrés Pastrana. La joven se ha convertido en una destacada figura en el mundo de las redes sociales, además de llevar a cabo su carrera como actriz y cantante, al igual que su mamá.