Frank Martínez y su divertida forma de explicar en inicio y fin de una relación

El exparticipante de ‘Master Chef Celebrity Colombia’ y comediante Frank Martínez, tiene más que claro que la época de cartas y resolución de problemas amorosos de manera presencial, en búsqueda de una segunda oportunidad, simplemente quedaron muy en el pasado.

Y es que la innovación, tecnología y aparición de medios digitales han acortado muchos trechos y con ellos la instantaneidad de arrancar plenamente de raíz un problema.

Es así como en una de sus más recientes publicaciones en la red social Instagram ha posteado una imagen contentiva de un texto más que directo y con el que le pidió a toda su comunidad digital confirmar si lo dicho por él es verdad o mentira.

“Toda historia tiene inicio, nudo y bloqueada de WhatsApp” — Frank Martínez

De inmediato los seguidores se volcaron al post a llenar de reacciones en los que aseveran estar pasando justo al momento de la publicación por esa situación. “Ya hoy fue la bloqueada 😂”, “En este momento estoy bloqueada de WhatsApp, Instagram y llamadas 😂 😂 😂 😂 😂” y “Eliminada de Instagram y Facebook”, destacan entre los mensajes.

Quizás el bloqueo responde a una fase del duelo como la rabia, la ira o la tristeza por la ruptura, por lo que una forma de superarlo es mantener a esa persona fuera de su vida y sin opción a ponerse o permitirle contacto con ella.

Bloquear a alguien no es darle importancia a esa persona, sino un acto de dar importancia a lo que siente y a cómo reacciona si su expareja se pone en contacto con usted.

Quizás hay personas que, por no aceptar que les duele recibir un mensaje de su expareja y que ello altera su día a día, no toman la decisión de bloquear a esa persona para que no parezca que les importa, priorizan los sentimientos del otro a los suyos propios.