Esto es lo que opina Frank Martínez sobre la gente que va al gimnasio

Para moldear el cuerpo, bien sea por salud, por ganas de verse mejor y hasta para olvidar un amor es que muchas personas acuden a los diferentes gimnasios, y sobre este último motivo es que Frank Martínez preparó un ligero monólogo.

Y es que el comediante enfatizó que una de las principales razones por las que las personas se inscriben en un gimnasio es por despecho. Y que dentro de él ocurren miles de cosas que no pasan desapercibidas.

“Es que los gimnasios están llenos de despechados, o sea a usted la vieja lo deja o su novio la deja a usted, ¡Hijo de pu…! Como que el remedio es: ‘La chimb… me voy a poner buena’. Como quien dice ‘Me comió fea, me comió gurre, ahora si va a ver cómo estaba de buena’”, indicó en primera instancia Frank Martínez.

Aseguró que en su pasó por un gym ha visto hombres llenos de despecho llorando en medio de las pesas y las demás máquinas. Y que de esto los dueños de ese tipo de establecimientos sacan mucho provecho.

“Maric… es que eso está lleno de despechados, uno ve manes lagrimeando y diciendo ‘Yo olvido a esta boba a punto de repeticiones’ Yo digo que, claro, a los gimnasios les conviene que la gente esté despechada”, agregó.

Pero eso no fue todo, pues aseveró que, siendo este el principal motivo, no necesitan instructores, sino personas a las que les gusta hablar de más, para que así cuando ya vean los resultados esperados decidan seguir ejercitando y no abandonar el gimnasio.

“Es más no deberían tener instructores, sino señoras cizañeras para que la clientela no se les vaya. Que vean al man así con esos progresos y todo cuajado diciendo ‘Ey, yo ya superé a esta boba’ y le llegue la señora. ‘Ay, yo la vi saliendo con uno en estos días’”, finalizó Frank Martínez.