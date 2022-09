Frank Martínez revela lo que le haría a Natalia París si él fuera un fantasma

Durante uno de sus más recientes presentaciones el comediante y exparticipante de ‘Master Chef Celebrity Colombia’ Frank Martínez ha elevado sus críticas, pero sobre todo con la jocosidad que lo caracteriza, sobre lo que se dice de las actividades paranormales.

El comediante se refirió específicamente a los fantasmas y en especial a esas cosas que por siglos se ha rumorado en las casas desde niños, en las noches de cuentos de terror, sobre que estos espectros salen la noche a jalarle los pies a la gente.

Ante esto Frank decidió ponerle un poquito de confesión al asunto asegurando que él ha sido muy morboso durante la mayor parte de su vida y que siendo uno de ellos, seguramente no se iría detrás de unos simples pies.

“Y otra cosa que no entiendo de los fantasmas es por qué los fantasmas te jalan las patas. ¿Pues pa’ qué se pegan de una pendejada? Por ejemplo, yo he sido morboso toda la vida y yo creo que muerto a mí me dan el papayaso de ser fantasma, yo no me voy a pegar de un piecito”.

Luego agregó que tal parece que los fantasmas están repartidos por estratos por lo que él escogería uno bastante particular, y no es otro que en el que vive la DJ internacional Natalia París, y aprovechó para decir qué le agarraría siendo fantasma.

“Yo creo que a los fantasmas también les dan como sectores, ¿¡Sí o qué!? Tienen sus zonas, pero yo pediría El Poblado. Me iría pa’ donde Natalia París ¿Y usted cree que uno viendo a esa vieja durmiendo en bol… uno siendo un fantasma se va a pegar de una put… uña? No muchacho, yo me muero y ustedes cuenten con su agarradita de tet… Y lo bacano de esta asustada es que nadie va a decir un cul… ¿por qué quién va a decir? ‘Me chuparon una tet… ¡Ay espíritu maligno!’”, finalizó entre risas.