¿Nuevo pretendiente? Aida Victoria Merlano invitó a uno de sus seguidores a un concierto

Aida Victoria Merlano es una de las influencers colombianas que más interactúa con sus seguidores, bien sea con sesiones de preguntas y respuestas o haciendo videos en vivo para que participen en diversas dinámicas. Pero tal parece que este amor por sus fans ha dado un nuevo giro, ya que a través de sus historias de Instagram anunció que uno de sus followers estaría acompañándola en un concierto que se llevará a cabo la próxima semana.

La joven empresaria ha estado envuelta en una polémica reciente entre su exnovio Naldy y el influencer conocido como WestCol. El conflicto comienza debido a una especie de triángulo amoroso entre ellos, lo que ha desatado que cada parte cuente su versión de los hechos a través de declaraciones en Instagram.

Puede leer: ¿Un clavo saca otro clavo? Aida Victoria terminó con Naldy y ya le tendría reemplazo

Sin embargo, Aida Victoria Merlano ha demostrado en ocasiones anteriores que suele ser muy relajada ante este tipo de conflictos y decidió no preocuparse tanto por este asunto, enfocándose en otro detalle de su interés: el concierto de Daddy Yankee que se llevará a cabo la próxima semana en Colombia.

A través de sus historias, la influencer publicó una conversación con un amigo en donde se apreciaba que no podría acompañarla al concierto debido a que tiene compromisos ese día. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y públicamente preguntó si alguien quería acompañarla.

Aida Victoria Merlano le preguntó a sus seguidores quién la quiere acompañar al concierto de Daddy Yankee Instagram: @aidavictoriam

Lea también: Aida Victoria Merlano reveló los motivos de sus separaciones y dice ser una malpa...

Luego comentó que uno de sus seguidores no tardó ni un minuto en responder la pregunta de manera positiva, agregando que a propósito de esto ya había encontrado a la persona que la acompañaría al esperado concierto.

“No era mentira, sí quiero ir con alguien que me siga en las redes. Me respondió la historia como al minuto de haberla subido, me sigue desde 2020 y siempre me ha dejado mensajitos super bonitos, entonces ahora soy yo quien está ilusionada por conocer a esta persona”, confesó Aida Victoria Merlano.