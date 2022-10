¿Un calvo saca otro clavo? Aida Victoria terminó con Naldy y ya le tendría reemplazo

Muchos se preguntaron la razón por la que Aida Victoria Merlano hizo un video en el que especifica las razones de sus separaciones y el motivo por el que se considera una malpa…, y es que esto fue la antesala a lo que es su ruptura oficial con Naldy.

Pero en medio de la polémica que comienza a tener auge salió el artista WestCOL a aseverar que está saliendo con Aida Victoria Merlano y que fue él quien le tomó las sensuales fotografías al estilo ‘MotoMami’ de Rosalía.

En un video recopilado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano se evidencia como WestCOL asegura que están juntos en medio de la dinámica de preguntas y respuestas en las que le cuestionan si están o no están.

“Esta historia sin filtro, porque me gusta hablar bien así estas cosas. Sí es mi novia, no lo queremos hacer público todavía. No le digan a nadie, no le digan a nadie. Pues queremos manejar una relación bien privada ¿Me entiendes? Ella siempre me ha dicho que le gusta compartir conmigo las cosas fuera de cámara”, dice WestCOL.

Pero luego aparece en otro video sentado desde un escritorio haciendo un en vivo en el que asegura que conquistará a Aida Victoria Merlano. “Si yo no conquisto a esa mujer, yo la voy a conquistar, literalmente la voy a conquistar, va a ser mi bebé, y yo estoy seguro que va a ser mi bebé, para los que están preguntando Aida es mi princesa”, aseguró WestCOL.

La reacción de Naldy

La respuesta de parte del exnovio de Aida Victoria Merlano no se hizo esperar y de inmediato en sus historias de Instagram se pronunció al respecto etiquetando a WestCOL.

“Vamos a ponernos esos guantes, como vos sos más calle, más malo, pues más gánster. Todo el mundo me está preguntando que, si termine con Aida y sí, sí termine con Aida, terminamos este sábado que pasó, y ella está en todo su derecho de tener amigos, de tener cuento, lo que ella quiera porque ella merece ser feliz con la persona que ella escoja, así que sí, terminamos”.