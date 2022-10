Aida Victoria Merlano reveló los motivos de sus separaciones y dice ser una malpa...

En cada red social el trend de ‘I’m an accountant’ está llenando millones de pantallas usando el tema para contar algunas cosas sobre los trabajos o la vida diaria, pero llena de contrariedades a lo que la gente observa, tal como el caso de Aida Victoria Merlano.

La influencer ha decidido usar el tema y con el adjuntar diversos textos suspendidos en la parte inferior del video para contar lo que es su propia versión, que enfatiza en lo que han sido sus rupturas amorosas.

“Cuando termino una relación me bombardean con preguntas al respecto, prefiero hacerme la loca y no responder nada. La gente nunca entiende que hay relaciones que sencillamente no funcionan, no hay un culpable. Entonces cuando me preguntan quién tuvo la culpa, prefiero decir que fui yo, porque soy una malpa… nadie hace preguntas cuando dices que terminaron porque eres una malpa…”, se lee mientras simular estar ciega y haciendo un brindis.

Luego Aida Victoria Merlano citó lo que serían las preguntas al respecto en la que simula que alguien le cuestiona sobre que “cambias más de novio que de pantys” a lo que contestó que “Ni los pantys me las cambio tanto”.

Sin embargo, no se detuvo allí, pues acto seguido reflejó otra interrogante que son las que más predominan en los comentarios de las personas cuando una relación finaliza que no es otra que “Cuánto vas a guardar de luto”. Ante esto apuntó de manera directa “el que quiera luto, que se muera y se lo guarda su madre”.

El video se ha llenado de diversas reacciones de parte de sus seguidores quienes se sintieron reflejados por lo contado por Aida Victoria Merlano en el post. “Lo mismo hago yo, digo que fue ni culpa por mi personalidad...😂😂”.