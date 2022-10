“Nosotras somos de roble”: Yina Calderón sobre cierre de cuenta de Instagram de su madre

Tal parece que el descontento de parte de los seguidores de Yeferson Cossio y de La Jesuu repercutió en la cuenta de Instagram de Merly Ome, madre de Yina Calderón, luego del video en el que criticaron a varios influencers colombianos.

En ese momento los posts de Merly Ome se llenaron de la descarga de quienes no estuvieron de acuerdo con lo hecho por ella y su hija en el clip, por lo que más tarde la cuenta aparecía cerrada o inhabilitada.

Ante esto la DJ Yina Calderón ha salido a aclarar la situación con respecto a este tema, asegurando que su madre no cerró por decisión propia la cuenta, sino que fue un efecto de la aplicación de esta red social.

“Quiero aclararles una cosa mi mamá no cerró su cuenta de Instagram nenes, miren nosotras tenemos la carne gruesa, a nosotras no nos importa nada de la crítica, nada, bebé ustedes vean que nosotras somos de roble… ¡De roble! Instagram le generó un bloqueo, como una sanción, de más que por todo lo que ha pasado confío con que esta semana espero que se la entreguen”, aseguró Yina Calderón.

Es de recordar que ambas han sido ampliamente criticadas en las redes sociales tras lo ocurrido y mucho más al haber tenido la respuesta de dos de los ofendidos, pues Yeferson Cossio lanzó un duro mensaje al respecto y seguidamente lo hizo Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu.

“Muchos de ustedes pensaron que yo estaba discriminando a una persona por consumir drogas, pero en realidad no es así, yo viví un episodio con mi hija el cual me dolió bastante y sufrí, por ese motivo le dije a Yina que no se juntara con él, porque temo que el día de mañana ella pueda entrar a ese mundo y me pueda arruinar mi vida y la de ella”, escribió Merly Ome en sus historias como parte de sus últimas publicaciones antes del cierre de cuenta.