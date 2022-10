¿Se arrepintió? Merly Ome, madre de Yina Calderón, aclara los motivos de su crítica a Yeferson Cossio

El video de Merly Ome, madre de Yina Calderón, en el que opina sobre diferentes personalidades del espectáculo colombiano sigue encendiendo la polémica, a tal punto que algunos de los que ofendió, como Yeferson Cossio y La Jesuu, le han respondido.

Puede leer: Tras una ligera respuesta ahora La Jesuu dedica extenso video a la madre de Yina Calderón por llamarla “espanto”

Pero una de las criticas que más controversia causó en las redes sociales, tras la publicación del video, es lo que dijo sobre Yeferson Cossio y el uso de drogas, pues es de recordar que en sus palabras señaló “no me gusta algo de él, disque consume muchas drogas en las fiestas, no se me vaya a juntar con él”, dijo Ome.

Los seguidores de Yeferson Cossio no dejaron pasar por alto la ofensa y se dedicaron a llenar los posts de Merly Ome de diversas reacciones cargadas de ofensas y muchas en las que le sugieren que busque ayuda psicológica.

Pero ahora en sus historias en la red social Instagram ha colgado una imagen contentiva de un texto en el que argumenta los motivos de lo que dijo, como un intento de aclaratoria, que para algunos lo que hace es oscurecer más la situación.

Puede leer: “Llevo más de un mes limpio”: Yeferson Cossio ante señalamientos de la madre de Yina Calderón

“Muchos de ustedes pensaron que yo estaba discriminando a una persona por consumir drogas, pero en realidad no es así, yo viví un episodio con mi hija el cual me dolió bastante y sufrí, por ese motivo le dije a Yina que no se juntara con él, porque temo que el día de mañana ella pueda entrar a ese mundo y me pueda arruinar mi vida y la de ella”, escribió Merly Ome.

Es de recordar que Yeferson Cossio respondió de manera directa a tal señalamiento diciendo que en efecto sí estuvo en las drogas, pero que lleva más de un mes limpio, y agregó que por nada del mundo se juntaría con Yina Calderón.