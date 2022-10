“Llevo más de un mes limpio”: Yeferson Cossio ante señalamientos de la madre de Yina Calderón

La nueva polémica en el espectáculo colombiano protagonizada por Merly Ome y su hija Yina Calderón dejaron a todos a la expectativa sobre lo que ocurriría después, y es que a través de un video ambas opinaron sobre diferentes personalidades del espectáculo en Colombia.

Al inicio del video que desató las reacciones Yina Calderón dijo “voy a colgar fotos de creadores de contenido, algunos que mi madre sabe quiénes son, pero hay unos que no, y ella me dirá qué impresión le dan”.

Posteriormente, comenzó a mostrar algunas fotografías de los personajes y la mujer empezaba a hablar lo que creía o sabia de ellos. El primero de ellos fue Yeferson Cossio, a lo que la mamá de Yina dijo que “es una persona que ayuda mucho a la gente pobre, que da muchos regalos, pero no me gusta algo de él, disque consume muchas drogas en las fiestas, no se me vaya a juntar con él”, dijo Ome.

Como era de esperarse el empresario, que se encuentra viviendo en Japón, no desaprovechó la oportunidad de responder ante los señalamientos, y por medio de su Instagram contestó de lanzando una respuesta que muchos califican como contundente.

“Es verdad señora, desafortunadamente tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio. Ahora, esa parte de ‘usted no se me vaya a juntar con él’ Nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija. Así que puede estar tranquila”, escribió el creador de contenido Yeferson Cossio.