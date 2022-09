Naldy mostró los ataques que ha recibido tras la situación de Aida Victoria Merlano

La situación por la que atraviesa Aida Victoria Merlano ha desencadenado una infinidad de reacciones de parte del público, y entre ellos también están los detractores de la creadora de contenido, quienes no le desearon para nada lo mejor en el reclamo que hizo Naldy en sus redes sociales.

Puede leer: “Es totalmente injusto”: Yina Calderón demostró su respaldo a Aída V. Merlano tras condena

En una de las historias publicadas por el cantante se lee “¿17 años de cárcel para una mujer trabajadora? ¿Qué es esto Colombia? Hoy no es un buen día, hoy hay injusticia en mí país con una niña trabajadora, honrada, una mujer de palabra; es injusto y cruel hoy me duele la injusticia que hacen con Aida. Acá seguiré apoyándote hasta las últimas consecuencias”.

Los detractores de Aida Victoria Merlano

Ante estas palabras de inmediato surgieron los diversos comentarios de parte de los seguidores quienes de inmediato se volcaron a escribir frases como “A la canaaaaa”, “¿En la cárcel tiene parqueadero?”, “Qué bonitos, una nave para llevarla a la picota ja ja ja ja ja” y “Que la venda para que te saque”, son algunos de los mensajes que a manera de captura de pantalla mostró Naldy.

Los mensajes llegaron acompañados de la postura del cantante sobre la situación y su reacción ante los comentarios recibidos, sobre los cuales precisa que siente una gran indignación que haya personas que festejen lo que pasa con Aida Victoria Merlano.

“No sé si es no han entendido que es una pelada de 23 años con una vida por delante a la que quieren condenar a 17 años sin derecho a casa por cárcel. ¿Qué hay que tener en la cabeza para reírse de eso? ¿Qué sentirían ustedes si un familiar pasa por algo así? Aida no merece eso, y los que la juzgan no conocen el ser humano que es”, escribió en la historia Naldy.