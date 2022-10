Aida Victoria Merlano dice que sí se enamoró de Yeferson Cossio

En una de las más recientes entrevistas realizadas por Dímelo King tuvo de invitada a la controversial Aida Victoria Merlano, y la barranquillera no dudó en hablar de su amorío con el también creador de contendido Yeferson Cossio.

La aventura romántica entre Yeferson Cossio y Aida Victoria duró menos tiempo del que sus seguidores pensaban porque, según dijo la influencer, se estaba convirtiendo en una situación tensa.

“Oye probemos a ver, y en verdad yo sí me enamoré de Yeferson. Y en verdad no fue un cacho ¿¡ves!? Uno de ellos que era amigo de un amigo de él hace una historia y nosotros salimos de fondo. Nos conectamos de una manera brutal, o sea fue brutal”, contó muy emocionada Aida Victoria Merlano.

Según confirmó la barranquillera, decidió no continuar la relación que estaba iniciando con el también influencer porque, debido a que él había terminado hace poco con Jenn Muriel, en redes sociales se estaba tornando difícil la situación los fanáticos de los tres. Aida Victoria Merlano rescató que la compañía de Yeferson Cossio ha sido una de las mejores de su vida, esto debido al trato que recibió de su parte cuando estaban juntos.

“Las cosas más bonitas que alguna vez un hombre me ha dicho en la vida, me las ha dicho él. Ahora, sí hubo una cagada y ahí todo se fue a la mier… porque ni él aguantó la presión, ni yo tampoco. Obviamente sí, sí la cag… es que nosotros no salimos a exhibirnos con un ‘Ey estamos saliendo’ se nos filtró”, finalizó Aida Victoria Merlano.

Algunos meses atrás Aida Victoria Merlano destacó, que ella fue quien decidió finalizar el amorío y que terminaron en buenos términos. Además, con relación a las especulaciones del porqué ya no se seguían en Instagram, Aida aclaró que había sido una decisión que tomaron por el bien de ambos.