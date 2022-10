¿Alguno con Lincoln? Este es el significado de los tatuajes de Carolina Cruz

Carolina Cruz es una famosa presentadora, modelo y empresaria, quien actualmente hace parte del matutino ‘Día a Día’. Esto, sin dejar de lado, su gusto por las redes sociales en donde suele ser muy activa, compartiendo algunas de sus labores diarias y por supuesto, el amor que siente por sus dos hijos, Matías y Salvador. Los menores son fruto de su relación de más de trece años con el actor Lincoln Palomeque. Aunque hace algunos meses la pareja confirmó su ruptura, ambos reiteran que llevan una buena relación con el fin de dar la mejor versión de cada uno a sus dos pequeños.

A pesar de que ya no están juntos, la expareja trata de dividir los tiempos para poder pasar con sus hijos. En esta ocasión, se vio a Cruz en compañía de Carolina Soto, en su finca, cerca a la capital. Cruz compartió con sus seguidores una foto en vestido de baño. Si bien, algunos optaron por elogiar la esbelta figura con la que cuenta, luego de tener dos hijos, otros prefirieron, enfocarse en los tatuajes que eran visibles debido a la postura en la que se encontraba.

La presentadora, según las imágenes, cuenta con cuatro tatuajes. En uno de ellos se aprecia unas letras acompañadas de unos números en sus caderas. De acuerdo, a algunas declaraciones realizadas por Carolina, este tendría que ver con la fecha en que nació su primer hijo, Matías, 06-04-2017, siendo este uno de los primeros que se hizo la caleña.

Otro de ellos, es quizás el más reciente, tiene la fecha de cuando llegó al mundo su segundo hijo, Salvador, siendo el 19 de febrero de 2021. Además, de la fecha quiso inmortalizar en esta parte de su cuerpo la frase: “Que mis miedos no sean más fuertes que mi fe”.

Lo que queda claro, es que la empresaria suele tatuarse en aquellas zonas que no visibles a diario, pues, otro de ellos se encuentra en su pelvis. Carolina, en este en especial no ha dado detalles de su significado, solo ha dado a conocer quien es el tatuador de su preferencia. Sin embargo, lo sucedido ha dado paso para que sus seguidores aseguren que podría relacionarse con Lincoln debido a su larga relación, pero, esto no ha sido confirmado aún.