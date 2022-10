La Jesuu también respondió a las críticas de la madre de Yina Calderón

Continua la polémica y reacciones por el video de Merly Ome y su hija Yina Calderón en el que decidieron opinar sobre diversas personalidades del espectáculo colombiano, y si bien Yeferson Cossio hizo lo propio ahora le tocó el turno a Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu.

Es de recordar que en el video Yina Calderón coloca una foto de La Jesuu para que su mamá reaccione, y es ahí que la señora al ver la foto de ella pega un grito de terror y grita que es un espanto, posteriormente a esto Yina se ríe de forma burlona y expresa que su mamá “se pasó mamá no se tan juep…” con el comentario.

Ante esto La Jesuu no se inmutó y lejos de enviar una respuesta, como las que acostumbra a dar cuando la atacan, decidió apostar por la diplomacia y mostrar a través de s Instagram lo que es un llamado a la reflexión.

“Yo les voy a compartir mi opinión con respecto al acto que tuvieron estas dos señoritas, pero es porque realmente me causa mucha curiosidad el tema de la mamá”, dice en primera instancia.

Seguidamente precisa que para ella es fundamental que cada madre se revise, porque de acuerdo a lo que es su comportamiento es tal como se van a regir los hijos, por lo que sugirió tener mucho cuidado con este tipo de situaciones.

“Yo digo como que guao. Si me gustaría, como compartirle algo a todas las madres, para que en algún momento sepan que como sean los hijos somos el reflejo de ustedes. Entonces hay que tener cuidado con eso, de verdad, esto ya no es como el chisme, la pelea, yo siento que ya esto no sé, va a un segundo plano, da tristeza”, finalizó La Jesuu.