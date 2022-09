La Jesuu arremetió contra un hombre quien la señaló de mostrar más por ser “brusca de cara”

De nuevo La Jesuu es atacada en redes sociales por su aspecto y es que al parecer ni a los hombres les gusta que la influencer se arregle para lucir fabulosa tal como acostumbra a hacerlo.

De acuerdo a lo recopilado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, la influencer respondió al señalamiento luego que un admirador de La Jesuu publicara una imagen junto a ella en la que esta lucía con trasparencias.

“Cuando es brusca de cara la única opción para llamar la atención es mostrar el cuerpo ja ja ja” se puede leer en la captura. Pero no pasó mucho tiempo para que apareciera La Jesuu y le respondiera con su manera característica. “Y cuando los hombres como tú, son muy faltas de atención, burlarse de una mujer, es la única opción que te queda”.

Esta no es la primera vez que La Jesuu se enfrente a la frialdad de las redes sociales, pues previamente había denunciado situaciones similares en las que abrió el corazón al respecto y lo que sentía cuando estas llegaban.

La vez anterior todo inició cuando La Jesuu se mostró sin sus acostumbradas pelucas en el balcón de un apartamento diciéndose mientras miraba la pantalla del teléfono: “Hermana, muy buenos días a todos los seres… Uy eso se me ve horrible ¡Jesús! ¡¿Esto que mier… es?!”

Ante esto muchos de sus seguidores reaccionaron a su manera, pero una en particular fue expuesta por la influencer, debido a lo que decía. “Tan fea y mo… y esa piel tan asquerosa. Eres tú, tú eres lo más feo que he visto”, escribió vía mensaje directo la seguidora, portadora de una cuenta privada y en la que no se le ve rostro, pues en su foto de perfil hay la imagen similar a la de un maniquí.

La Jesuu no se quedó callada, y ante lo escrito decidió enviarle unas palabras con su toque característico cuando algo le desagrada “¿Sí? Pues pa que veas que con vos es que me quiero casar malpari…, me encantas”. Pese a las diferencias la influencer continuó publicando no solo esa, sino otras conversaciones en la que le expresan su cariño.