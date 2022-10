“Tifón, pez globo y ahora... ¿misil?”: Yeferson Cossio estaría pensando en volver a Colombia

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores más reconocidos y comentados en Colombia. Gracias al contenido que comparte en redes, las polémicas en las que se ha visto envuelto y los actos de generosidad que deja ver, ha logrado alcanzar los nueve millones de seguidores.

Hace algunos meses, el joven volvió a generar polémica por asuntos relacionados con el consumo de drogras y luego por anunciar que dejaría el país. En medio del revuelo, Cossio tuvo que salir a aclara que no se iría de manera permanente, sino que se trataba de un viaje para respirar y crecer personalmente.

“Voy a ir porque, aunque no parezca, yo estoy en un proceso, estoy tratando de sanar cosas porque estoy completamente descarriado. No estoy bien, mantengo de fiesta en fiesta, abusando de sustancias que no debería voltear a ver. Yo quiero encontrar paz”, fue lo que dijo en su momento.

Fue así como llegó a Japón, país en el que reside actualmente y en el que parece estar muy feliz, tal como lo evidencian las constantes historias que sube a su cuenta de Instagram.

Yeferson Cossio podría estar considerando regresar a Colombia

Pese a lo emocionado que parece estar en Japón, recientemente Cossio ha vivido una serie de anécdotas no muy positivas. Además de esto, en las últimas horas compartió una serie de publicaciones que dieron paso para pensar que podría volver al país pronto.

Cabe recordar que hace algunos días Cossio tuvo que ser ingresado de urgencias en un centro médico luego de comer pez globo, un plato asiático muy conocido por lo letal que puede llegar a ser. Adicionalmente, en la tarde de este 3 de octubre, se prendieron las alarmas mundiales por un misil lanzado desde Corea del Norte al mar de Japón.

“Un proyectil, que parece ser un misil balístico de Corea del Norte, ha sobrevolado probablemente Japón. Les pedimos a los ciudadanos refugiarse dentro de los edificios o bajo tierra”, dijo Fumio Kishida, primer ministro japonés.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Cossio publicó una historia caminando por la ciudad que estaba desierta por las indicaciones de evacuación. “Al parecer, estoy en un pueblo fantasma(...) Intoxicada, luego un tifón, luego el pez globo. ¿Y ahora? Casual, un misil. Me gusta la adrenalina”, expresó.

Finalmente, el influencer compartió un mensaje directo que recibió de uno de sus seguidores en el que se leía: “Es una señal para que regreses a Colombia”.