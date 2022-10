¿A dormir sabroso? Los memes que dejó la millonaria compra del Gobierno

Durante los últimos días, el Gobierno Nacional no ha parado de recibir críticas por una millonaria compra de electrodomésticas y elementos decorativos para el hogar que se hizo desde Presidencia el pasado 29 de septiembre.

Se realizaron dos compras que incluían costosos televisores, licuadoras, edredones de plumas de ganso, juegos de cama, entre otros. Según cifras del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se gastaron 173.084.200 pesos, cifra que generó indignación entre los colombianos.

Según la justificación que dio el Gobierno, el gasto se hizo con el propósito de “contratar la adquisición para reposición y dotación de electrodomésticos de hogar para las Casas Privadas del señor presidente y señora vicepresidente de la República”.

En medio de una oleada de críticas, en la mañana de este martes 4 de octubre, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de Twitter y aseguró que la compra de los elementos tenían como destino los cuartos de las personas de servicio.

”¿Sabían que compra de colchas cobijas y sábanas tenía como uno de sus propósitos que las personas del servicio tuvieran las mismas comodidades que los huéspedes en el Palacio de Nariño? Lo que encontramos fue discriminación absoluta frente a su comida y sus habitaciones”, trinó.

Los memes sobre Petro, Lizcano y las plumas de ganso

Pides televisor de 90 pulgadas ultramoderno y edredón de plumas de ganso/ Lo que te llega pic.twitter.com/AVOb4K5A0q — Tola y Maruja (@Tolaymaruja) October 3, 2022

Petro durmiendo con su plumón de plumas de ganso. pic.twitter.com/PCwNjg3q95 — Santiago Bello (@esebello) October 3, 2022

Por supuesto, frente a la situación y los argumentos dados por el Gobierno, en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar. Pero el mandatario colombiano no fue el único víctima de las burlas en redes sociales, pues el nombre de Mauricio Lizcano, líder del Dapre, se ha vuelto tendencia y no precisamente por las mejores razones.

Mauricio Lizcano comprando los televisores: pic.twitter.com/7XB2mQqOeP — El Costeño ese. (@elcostenoese) October 3, 2022