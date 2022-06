Kathy Sáenz comenta por qué se retiró del mundo de la actuación

Kathy Sáenz logró conquistar al público colombiano con sus interpretaciones en diversos proyectos, desempeñándose como una gran actriz. Sin embargo, han habido muchos rumores de su retiro del mundo del espectáculo, y a propósito de esto decidió romper el silencio y confirmar la noticia.

Si bien su esposo, Sebastián Martínez, ya había dicho que su pareja abandonaría la actuación de manera definitiva debido a lo demandante que era para ella seguir en este oficio, la actriz decidió pronunciarse y confirmar su retiro a través de una breve entrevista con ‘Lo sé todo’, dejando ver que debido a las diferentes complicaciones que se le presentaron durante su carrera fue que se animó a tomar la decisión.

“Cuando uno protagoniza o antagoniza, la carga de trabajo es muy fuerte, es muy pesada. No tienes fines de semana, no tienes nada, las doce horas. Entonces, siempre me empezaba a enfermar y me enfermaba, no había proyecto donde no me enfermara. Pero igual, así era lo que amaba hacer y la actuación siempre fue esa inspiración y lo que me fascinaba hacer”, dijo Kathy Sáenz en la entrevista.

Su emprendimiento fue otro factor determinante

La actriz dejó ver que no solo el factor tiempo y su salud fueron los únicos determinantes que la invitaron a retirarse del mundo del espectáculo, sino también un proyecto en paralelo que lleva un buen tiempo emprendiendo: su línea de cosméticos.

“Cuando arranco con mi empresa ahí sí dije que ya no podría actuar porque sencillamente me quita todo el tiempo del mundo y dos cosas a la vez no las podría hacer. Se dio la pandemia y fue divino porque cuando las cosas llegan así, todo empieza a fluir de una manera correcta”, concluyó Kathy Sáenz.