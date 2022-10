Profesora de español enseña como ‘no’ escribir, corrigiendo letra de canción de Bad Bunny

A los cantantes de reguetón varias veces se les ha señalado por no tener el mejor léxico, las palabras más adecuadas o la mejor forma de expresarse. Esto les ha valido para recibir muchas críticas por parte de personas preocupadas por el idioma, pero también ha hecho que muchas de las personas que les gusta el género se expresen como ellos y cuando hay errores terminen replicándolos.

Siendo consciente de esto, una profesora de español fue muy inteligente y en lugar de quedarse solo en criticar vio una buena opción para enseñar a través de los errores de otros, en este caso de las letras del reguetón, para ser más específicos en una en especial, ‘Me porto bonito’ de Bad Bunny junto a Chencho Corleone.

En un video subido a TikTok la usuaria identificada como ‘Tu profesora de lengua’, tomó el fragmento de la canción “tu no eres bebeshita tu eres bebesota” y fue explicándo palabra por palabra apartes como que tú se escribe con tilde, bebecita se debe escribir ‘cita’ al final con C, porque es diminituvo o que la palabra correctamente escrita sería ‘bebezota’ con Z y no con S.

El video se ha vuelto tan popular que ya llega a los 9 millones de reproducciones, cerca de 395.000 me gusta y más de 5.000 comentarios, entre los que se pueden leer “Un nuevo seguidor te has ganado”, “Los reggetoneros viendo como arreglas su obra de arte”, “Sos una genia, me encantan tus videos”. La mujer cuenta con cerca de un millón de seguidores en la red social de TikTok y si su video sigue ganando popularidad seguro pasará de esa cifra pronto.