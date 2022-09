Yina Calderón fue operada con éxito de los glúteos según reporta su madre

Dijo que lo haría y así fue, Yina Calderón se sometió a una intervención que le permitiría restructurar el vacío que le quedó tras lo que fue la extracción de los biopolímeros cuando estos afectaron su cuerpo.

Aun sin imágenes oficiales y a través de las historias de su red social Instagram, la madre de la DJ Yina Calderón se refirió, con mucha felicidad, a la intervención aseverando que el resultado era tal como fue planificado.

“Bueno gente linda, yo quiero es contarles, quiero compartir la felicidad hoy con ustedes, quiero contarles que Yina se operó hoy con el doctor Andrés, y todo le salió bien, súper bien, le quedó una cola súper bonita”, reveló en primera instancia.

Indicó que la creadora de guaracha está en la sala de recuperación y aprovechó de contar que muy probablemente podrán hacer públicos los resultados de la cirugía que, a su juicio, su hija Yina Calderón necesitaba.

“Ya la pude ver, está en recuperación, pero está súper bien. ¡Gracias a Dios! Gracias a Dios que es tan lindo con nosotros. Y gracias al doctor que es tan bello con ella. Todo salió bien, luego les mostraré. Solucionado el tema de la cola de mi hija, la necesitaba”, finalizó en las historias.

Es de recordar que hace apenas unos días la DJ contó a través de una publicación en una de sus redes sociales dijo estar más que dispuesta a rellenar el espacio. “Estos días son muy importantes para mi ❤️ ustedes saben todo el proceso que pasé por culpa de los biopolímeros 😪 tuve que retirarme luego mis prótesis y terminar con esa cicatriz de por vida”, comentó en primera instancia Yina Calderón.

Pero con una seriado de dos imágenes, en las que deja ver parte de las cicatrices que le dejó la extracción de los biopolímeros, la DJ ha revelado. “Estoy pronta a colocarme de nuevo mis prótesis y me hace feliz 🙂 estoy totalmente recuperada 💪 quien me la hará, donde y qué tamaño (porque no será pequeña 🫣) luego se los cuento”, contó sin revelar más detalles.