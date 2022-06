Aida Victoria Merlano revela cómo batalló contra su celulitis y estrías

Aída Victoria Merlano profundizó en sus palabras y contó cómo fue la manera en la que luchó con los demonios internos que se unifican cuando la celulitis y estrías aparecen en la piel.

“Yo entre tantas cosas tengo celulitis y estrías. Y todos los días el espejo me lo recuerda. Pero después de muchas batallas yo por fin gané la guerra contra mí misma. Así que me veo, me amo y me acepto tal cual soy”.

Precisó que no está en su mente dejar derrumbar todo lo que ha conseguido por la simple compañía y menos para que le reproche o eche en cara las debilidades.

“Tú crees que después de lo que me ha costado construirme, yo voy a elegir a un hombre que todos los días se levanta a recordarme las cosas que a mí alguna vez me generaron amargura frente a un espejo”.

Pero al final fue mucho más directa en sus palabras y fue allí cuando direccionó su mensaje a los hombres que no valoran lo que tienen al lado, por lo que ella perfectamente le indicaría el camino a seguir.

“Yo para vivir necesito oxígeno, agua y comida, no un hombre. Y si tu no me haces sentir lo más espectacular que te pasó, yo misma te pinto la ruta a la puti… mierd…”

El post se llenó de cientos de reacciones de parte de sus seguidores, esto tras lo que la propia Aida reveló al poner al pie de publicación que el mensaje fue debido a la infinidad de mensajes que le llegan a diario sobre mujeres en esa condición.

“Leo muchos mensajes de mujeres que me cuentan que sus parejas solo les hablan de lo ‘gord4s’ o ‘fe4s’ que están… Así qué pasó por aquí a recordarte que, si el hombre que tienes a tu lado sólo saca a relucir tus inseguridades, no sirve”.