“Estoy muy triste”: robaron en el apartamento de Francy mientras estaba de gira y así quedó

La cantante de música popular, Francy, también conocida como ‘La voz popular de América’, preocupó a sus seguidores luego de revelar que fue víctima de robo en su apartamento mientras se encontraba fuera del país por motivos laborales.

La intérprete de ‘Si se fue, se fue’ y ‘Cómo no creer en Dios’ suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde supera los 800 mil seguidores. Allí, la artista se encarga de promocionar su música y mostrar los momentos importantes de su carrera, pero también de estar en cercanía con su público.

Es así como no tiene ningún problema en hablar abiertamente sobre aspectos de su vida, como su apariencia y su peso, tema que recientemente abordó para responderles a aquellos que la criticaban por su cuerpo.

Entraron a robar al apartamento de Francy, ¿qué pasó?

En una nueva oportunidad, la cantante se dirigió a los usuarios, pero por una razón muy distinta, generando preocupación. Así, Francy denunció que en los últimos días se metieron a su vivienda mientras ella estaba de gira en España.

“Bueno, yo no acostumbro jamás a no subir nada que no sean cosas positivas de mi carrera, pero quiero contarles que me encuentro súper desesperada. Acabo de terminar mi gira aquí en España y me entero de que entraron a mi casa a robar el día de ayer”, fue lo que dijo mediante un video subido a su cuenta de Instagram publicado en la tarde de este domingo 2 de octubre.

Robo apartamento Francy Tomado de @fancypopular

Asimismo, no ocultó su asombro ante lo ocurrido pues, tal como ella lo explicó, se trata de un apartamento ubicado en una zona segura de la ciudad, en un conjunto con portería y red de seguridad.

“Ya estamos revisando todas las cámaras y les perdimos a las autoridades para que por favor nos ayuden. Esto la verdad me tiene súper triste y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque esto no puede pasar”, agregó.