Taliana Vargas volvió a prender polémica del aborto y recordó la pérdida de su bebé

La despenalización del aborto, decisión que se dio el pasado 21 de febrero del presente año cayó bien en muchas mujeres que han luchado por que esta práctica no represente criminalización para las mujeres, pero en la actriz y exreina, Taliana Vargas, no cayó para nada bien.

La también presentadora vivió duros momentos tras haber perdido su bebé, precisamente de 6 meses de gestación, el número de semanas (24) hasta las cuales permitió sin penalización abortar la Corte Constitucional en su más reciente sentencia.

Justo horas después de su pérdida y en medio del dolor de no haber conocido a su criatura, Taliana Vargas recibió también la noticia de la despenalización del aborto, lo que para ella significó un choque gigante, tanto que encendió las redes sociales con sus declaraciones.

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir”, comentó acompañando sus palabras con imágenes de su embarazo.

Ahora, en un nuevo programa de Lo Sé Todo, la exreina volvió a recordar su pérdida y también se refirió nuevamente al aborto. “Estaba perdiendo un hijo muy anhelado. El dolor de cólicos, el dolor emocional… y la noticia (de la despenalización) llegó en la noche. Eso duele mucho y todas las mujeres que han abortado saben perfectamente de lo que estoy hablando”, dijo en el programa.

De igual forma, la actriz recordó que ese día la noticia fue tan impactante que no esperó para hablar abiertamente de eso y que una pérdida de este tipo es un dolor para toda la familia. “Es un tema que sentí y lo hablé abiertamente. No puede ser normal tener un aborto a los 6 meses. Es la segunda vez que me pasa. Es un dolor para todos (familia), la pérdida es para todos y el luto es para todos”, expresó.

Para concretar, Vargas también se refirió a su hija, Alicia, recién nacida, que nació luego del aborto espontáneo que tuvo junto a su esposo Alejandro Éder. “Alicia es bebé arcoíris, llamados así por nacer después de una pérdida. El tiempo lo sana, tener otros hijos lo sana, duele, pero se sana”, concluyó.