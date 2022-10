“Me tocó pedir en la calle”: Nacho, jurado de ‘La Voz Senior’ revela algunos detalles de su juventud

Nacho es un cantante venezolano que se ha dado a conocer en el país, por su participación como jurado, primero en ‘La Voz Kids’ y seguidamente, en ‘La Voz Senior’. Sin dejar de lado, que gracias a su talento ha llegado a ser parte de varias colaboraciones importantes, entre ellas con Greeicy Rendón, Sebastián Yatra, Carlos Vives, entre otros. Además, de su amor por la música, también es un activista que busca defender los derechos de sus compatriotas. Asimismo, cada vez que visita el país suele dirigirse a las comunidades más vulnerables con el fin de que regalarles mercados y algunos juguetes para los niños.

Como era de esperarse, la labor de Miguel Ignacio ha sido aplaudida principalmente en redes sociales. Por este motivo, el jurado del programa de canto también quiso referirse a aquellas experiencias que tuvo que vivir cuando era niño.

También puede leer: ¿Desea adquirirlas? Esto es lo que hay detrás de las almohadas de pluma de ganso

El intérprete de ‘Báilame’, en medio de una entrevista para la revista Vea, aseguró que esto comenzó cuando tomó la decisión de irse de su casa a muy corta edad, añadiendo, que en su juventud fue “muy rebelde”. Motivo por el cual a sus padres, les costó poder aceptar sus decisiones, en especial, dedicarse a la música.

Nacho enfatizó que desde ese momento empezó un proceso difícil, ya que, debía sostenerse por cuenta propia y las condiciones no eran las mejores teniendo en cuenta su edad y lo complejo que resulta incorporarse en el mundo de la música. “Decidí tomar las riendas de mi camino y me fui a vivir solo a Caracas. Al principio fue duro, porque no tenía dinero, me tocó pedir en la calle junto a un amigo que hoy en día también es compositor. Fue difícil”.

Le puede gustar: Las controversias de Camilo Echeverry durante su participación en los premios Billboard

A pesar de la oscura etapa por la que estaba atravesando, según él, apareciendo dos ángeles. Estas personas tampoco contaban mayores recursos, sin embargo, le dieron su apoyo por aquel momento, Nacho reiteró: “Me recibió, a pesar de su condición. Vivíamos en una casa pequeñita llena de gente. Allí estuve unos meses y me alimentaron con lo poco que había para que alcanzara y pudiera comer la familia entera. No les dio miedo quitarse un poco del bocado de ellos para compartirlo conmigo”, finalizó el cantante.