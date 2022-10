Una entrevista en la que Greeicy revela un controversial detalle de su niñez se hace viral

Greeicy Rendón se ha convertido rápidamente en una de las artistas más famosas de Colombia, destacando en su faceta musical, pero sin dejar a un lado su talento como actriz. Gracias a su fama, ha concedido varias entrevistas a lo largo de su carrera, y si bien la mayoría contienen información de provecho, otras no tanto.

Y esto le ha jugado una mala pasada a la cantante ya que se ha estado viralizando una vieja entrevista en la que la joven tiene un momento de sinceridad y se pronuncia respecto a un detalle de su infancia. Pero más allá de ser tierno por referirse a sus primeros años de vida, se ha convertido en algo controversial.

A través de las redes sociales, varios usuarios han traído de vuelta unas declaraciones de Greeicy de hace algunos años. En el clip se puede escuchar que comienza a hablar sobre sus hábitos de higiene cuando era una niña pequeña, pero no precisamente de la mejor manera.

Y es que la joven confiesa de manera espontánea que durante su niñez tenía hábitos de aseo cuestionables, admitiendo que era muy “cochina”. “A mí no me gustaba bañarme, no me gustaba cepillarme. O sea, me olía el c**o muy a c**o, así muy, muy feo. La boca con muy mal aliento. O sea, yo de chiquita era muy cochina”, dijo Greeicy en la entrevista.

Y no es la primera vez que Greeicy se pronuncia sobre sus hábitos de higiene, ya que durante su embarazo también dejó ver que cuando usa los filtros en sus historias de Instagram es porque no se ha arreglado ni se ha bañado.

“Yo soy frentera y por lo general me muestro como estoy, pero ustedes saben que cuando yo pongo filtros es porque la situación está muy grave, porque yo hoy, por ejemplo, no me bañé”, confesó la cantante de manera espontánea.